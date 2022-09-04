Что известно об инциденте с гибелью туристов при восхождении на Ключевскую сопку

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Накануне стало известно, что шестеро туристов погибли в результате падения с высоты во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

По данным прокуратуры Камчатского края, отряд из 12 туристов 30 августа отправился в десятидневный поход. Планировалось, что 3 сентября группа поднимется на Ключевскую сопку. Отряд состоял из жителей Алтайского, Приморского, Камчатского краев, а также Новосибирской и Владимирской областей и Москвы.

Восхождение на вулкан стартовало 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров. Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались с высоты и погибли. Также один из туристов находился без сознания, а второй гид сломал ногу. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф.

Двум туристам удалось спуститься в домик на высоте 3,3 тысячи метров. Еще четверо остались в палатках на отметке четырех тысячи метров. После стало известно, что один из альпинистов умер в палатке на вулкане, не дождавшись помощи спасателей.

4 сентября раскрыли личности погибших. В результате трагедии погибли Селяничев Павел, Соловьев Максим, Косюк Екатерина, Гутор Андрей, Жиловачик Александр и Сорокин Евгений. Четверо из них приехали из Москвы и Подмосковья. Соловьев и Сорокин — из Гусь-Хрустального и Камень-на-Оби соответственно.

По факту гибели туристов региональное Следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи начали проверку для установления обстоятельств случившегося.