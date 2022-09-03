СК назвал причину гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

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Пятеро туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в субботу, 3 сентября.

— По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги, — говорится в сообщении.

Другой гид, как уточняется, оказывает помощь пострадавшим. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», отмечается на сайте СК.

До этого сообщалось, что операция по эвакуации альпинистов уже началась. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф, спасатели прибудут на место трагедии 4 сентября.

В конце июля бронзовый призер России по вольной борьбе Ахмед Жилетежев сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. По данным СМИ, 19-летний спортсмен взобрался на гору Бука-Баши в составе незарегистрированной группы туристов.

Молодой человек вместе с товарищами поднялся на высоту 2500 метров, не удержал равновесия и сорвался вниз. Его тело обнаружили спасатели и доставили в поселок Эльбрус.