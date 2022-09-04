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Стали известны имена погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку туристов

Александр Афонин
Происшествия
Стали известны имена погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку туристов
Фото: pixabay.com

В результате восхождения на вулкан Ключевская сопка, расположенный на Камчатке, погибло шесть человек. Среди них была одна девушка. Об этом стало известно в воскресенье, 4 сентября.

Уточняется, что инцидент случился на высоте более четырех тысяч метров. Двенадцать туристов шли в связке по три человека, и в один момент один из них начал падать. В результате он потащил за собой всю группу. Почти сразу после этого сорвалась и еще одна связка туристов.

По данным Telegram-канала Baza, во время восхождения на вулкан погибли Селяничев Павел, Соловьев Максим, Косюк Екатерина, Гутор Андрей, Жиловачик Александр и Сорокин Евгений. Четверо из них приехали из Москвы и Подмосковья. Соловьев и Сорокин — из Гусь-Хрустального и Камня-на-Оби соответственно.

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Девять туристов и два гида начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей.

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