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Количество погибших на Камчатке туристов увеличилось до шести человек

Юлия Курганова
Происшествия
Количество погибших на Камчатке туристов увеличилось до шести человек
Фото: Pixabay

Число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей.

Группа путешественников из 12 человек (среди них были туристы из Москвы, Магнитогорска, Барнаула, Новосибирска и других городов) отправилась в десятидневный поход 30 августа. На 3 сентября у них была запланирована попытка восхождения на Ключевскую сопку. Но на высоте 4000 метров что-то пошло не так, и несколько человек упали в пропасть. Четверо погибли сразу, еще двое скончались через несколько часов.

В настоящее время двум туристам удалось спуститься в домик на высоте 3300 метров. Еще четверо остались в палатках на отметке 4000 метров. У одного из путешественников сломана нога. Спасатели до сих пор не смогли выдвинуться на высоту, потому что им нужно еще пройти акклиматизацию, сообщается в Telegram-канале Baza.

3 сентября СК назвал причину гибели пятерых туристов на Ключевском вулкане на Камчатке.

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