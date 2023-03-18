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NYT: Оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тысяч долларов за отмену выступлений

Лейла Алиева
Общество
NYT: Оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тысяч долларов за отмену выступлений
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали выплатить более 200 тысяч долларов российской оперной певице Анне Нетребко за отмену концертов в прошлом году. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебное решение.

— Судья обязал «Метрополитен-оперу» выплатить Нетребко более 200 тысяч долларов за выступления, которые она (опера) отменила. «Метрополитен-опера» должна выплатить Нетребко компенсацию за 13 отмененных выступлений, — отмечается в материале.

Согласно данным издания, опера отказалась платить артистке за выступления из-за того, что она не стала осуждать президента РФ Владимира Путина после начала спецоперации на Украине. По словам судьи, политическая позиция Нетребко не является неправомерной, а опера должна оплачивать ее концерты вне зависимости от того, выступила певица или нет, пишет NYT.

Недавно генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что украинским артистам запрещено выступать на одной сцене с Нетребко, поскольку она находится в санкционном списке Украины.

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