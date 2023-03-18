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Приметы и советы

«Проявляется по-разному»: как понять, что ребенок отстает в развитии

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как понять, что ребенок отстает в развитии
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Многие родители привыкли сравнивать своих детей с их сверстниками и общепринятыми «нормами взросления» и начинают волноваться, если ребенок хоть немного им не соответствует. Как же определить, действительно ли так проявляется отставание в развитии и есть ли повод для паники, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Почему ребенок может отставать от других

Как рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, ребенок может отставать в развитии из-за нескольких факторов:

  • наследственность;
  • неправильное питание;
  • внешние условия (например, взаимоотношения в семье).

— В психологическом плане отсталость в развитии может проявляться в инфантильности, несостоятельности, например. Но этот вопрос все же индивидуален, в каждом ребенке это проявляется по-разному, — считает специалист.

Вилков также пояснил, что сначала ребенок может отставать в развитии от сверстников, потому что их психика и нервная система очень пластичны.

— Существующие нормы развития имеют среднее значение, поэтому важно не паниковать и ждать, когда ребенок догонит сверстников, — посоветовал психиатр.

А врач-психотерапевт Евгений Фомин в свою очередь предупредил, что на развитии ребенка также могут отразиться напряженность и повышенная тревожность родителей.

— Он начинает винить себя, считать себя плохим, не таким, как другие. Это создает для него стрессовые условия и затормаживает его развитие еще больше, потому что тревога всегда снижает возможность развития, — объяснил врач.

Стоит ли волноваться

Психотерапевт отметил, что родители часто переживают из-за скорости развития своего ребенка, однако, если у него нет клинического диагноза, поводов для волнения нет.

— У каждого человека развитие происходит в своем темпе. Общепринятое заблуждение, что конкретный возраст характеризуется определенными этапами развития. Если ребенок хорошо говорит и у него развиты коммуникативные навыки, то неумение читать, писать или считать не будет говорить о том, что он не развит, — подчеркнул специалист.

Врач настоятельно порекомендовал родителям расслабиться, так как их состояние напрямую влияет на ребенка.

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