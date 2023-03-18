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Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил чешскую РСЗО RM-70 на Авдеевском направлении

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил чешскую РСЗО RM-70 на Авдеевском направлении
Фото: public domain

Дрон-камикадзе «Ланцет» российского производства ликвидировал чешскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 на Авдеевском направлении. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Боевую машину обнаружили расчеты беспилотников, затем по ней нанесли удар высокоточным барражирующим боеприпасом. В результате взрыва РСЗО разлетелась на куски.

Накануне обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза заявил, что Россия начала использовать беспилотник «Ланцет», ставший «убийцей» американских РСЗО HIMARS. По его словам, российский беспилотник способен самостоятельно принимать решения на поле боя. В частности, речь идет о поиске целей и уклонении от вражеских снарядов.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе спецоперации. На записи можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.

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