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Десять тысяч человек посетили занятия на природе в рамках проекта «Московское долголетие»

Араз Салехов
Город
Десять тысяч человек посетили занятия на природе в рамках проекта «Московское долголетие»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году почти 10 тысяч человек посетили занятия на природных территориях столицы в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом в субботу, 18 марта, сообщила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

— В рамках проекта мэра Москвы «Московское долголетие» Мосприрода организовала и провела в 2022 году более тысячи занятий в офлайн-формате для почти 10 тысяч человек, — сказала она.

В частности, по скандинавской ходьбе организовали свыше 900 занятий, по экологии жизни — более 150 занятий, по садоводству — около 30 занятий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В минувший четверг, 16 марта, сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко заявила, что сформировать связь между поколениями и сохранить традиционные семейные ценности поможет проект «Серебряное наставничество». В рамках проекта представители старшего поколения из центров московского долголетия будут проводить время с оставшимися без попечения родителей детьми.

Также стало известно, что с конца 2022 года количество ежедневных посещений центров московского долголетия выросло на 40 процентов. Жители старшего поколения в центрах могут найти занятия по душе.

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