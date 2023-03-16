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Сенатор Святенко: Проект «Серебряное наставничество» поможет в формировании связей между поколениями

Полина Пашкина
Город
Сенатор Святенко: Проект «Серебряное наставничество» поможет в формировании связей между поколениями
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сформировать связь между поколениями и сохранить традиционные семейные ценности поможет проект «Серебряное наставничество». Об этом в четверг, 16 марта, заявила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

В рамках проекта представители старшего поколения из центров московского долголетия будут проводить время с оставшимися без попечения родителей детьми.

— Уважение к старшим и помощь младшим являются базовыми ценностями нашего общества. Подобные проекты помогают сохранять и продвигать их, — рассказала Святенко.

Проект уже реализовали в Центральном и Южном административных округах. Теперь область его действия распространится на все столичные округа, передает агентство городских новостей «Москва».

Общение в большом семейном кругу дает детям важные коммуникационные навыки, уверена Святенко. Проект «Серебряное наставничество» поможет ребятам, оставшимся без попечения родителей, его получить.

Представителям старшего поколения участие в программе будет не менее полезно. Они смогут сформировать новые социальные связи и получить достаточное количество общения.

Участникам проекта предложат вместе посещать занятия и мастер-классы. Двусторонняя коммуникация дает навык учиться слушать и слышать, принимать и уважать особенности другого человека, его трудности. Это поможет ребятам во взрослой самостоятельной жизни, заключила Святенко.

Накануне сенатор выразила мнение, что развитие форматов промышленного туризма в столице привлекает широкую аудиторию и предоставляет новые возможности для профориентации молодежи.

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