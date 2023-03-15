Сенатор Инна Святенко: Промышленный туризм в Москве дает новые возможности для профориентации молодежи

Фото: Пресс-служба Совфеда

Развитие форматов промышленного туризма в столице привлекает широкую аудиторию и предоставляет новые возможности для профориентации молодежи. Об этом в среду, 15 марта, заявила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Сенатор напомнила, что развитие внутреннего туризма и стимулирование запуска новых проектов для молодежи обозначено мэром Москвы Сергеем Собяниным как приоритетное.

— Для всех возрастов промышленный туризм имеет особое значение. Младшая аудитория знакомится с устройством города, старшие школьники и студенты погружаются в реалии выбранной профессии, — сообщила Святенко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Спрос на экскурсии по предприятиям остается на прежнем уровне. За пять лет в рамках проекта «Открой Моспром» их посетило более 11,5 миллиона гостей.

В рамках проекта «Моспром Studweek» студенты не только могут побывать на экскурсии, но также пройти собеседование и решить прикладные задачи. Такие программы нужно развивать и расширять, так как они популярны среди молодежной аудитории, заключила Святенко.

Столичные школьники с раннего возраста могут получить основу для карьерного роста при помощи действующих инструментов для профориентации. Например, большой интерес у ребят и их родителей вызывают предпрофильные классы.