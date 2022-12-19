Сенатор Святенко: Инструменты профориентации помогут школьникам столицы с карьерным ростом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичные школьники с раннего возраста могут получить основу для карьерного роста при помощи действующих инструментов для профориентации. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Инструменты, которые помогают выбрать профессию, есть в Москве. Большой интерес со стороны как школьников, так и родителей, получили предпрофессиональнные классы в столичных школах. Теперь их дополняет и платформа «вРаботе», где ребятам помогают найти первые стажировки, вакансии, попробовать себя в выбранной сфере еще в школьные годы, — сказала она.

Сенатор отметила, что в школьном возрасте важно получить доступ к различным профориентационным программам. Это позволит избежать трудности при выборе работы, а также понимать перспективы той или иной профессии и так далее.

По словам Святенко, с помощью профориентационного проекта столичные студенты смогли найти более 2,5 тысячи вакансий. С 2022 года мера поддержка начала распространяться и на школьников, что позволит заложить им основу для быстрого карьерного роста, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Святенко сообщила, что сверхнизкого уровня безработицы в столице удалось достигнуть благодаря планомерной и системной работе правительства Москвы. В качестве направлений, по которым ведется активная деятельность, сенатор выделила экономическую и социальную сферы.