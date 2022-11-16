Инна Святенко: Сверхнизкий уровень безработицы в Москве является результатом системной работы

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Сверхнизкий уровень безработицы в столице удалось достигнуть благодаря планомерной и системной работе городского правительства. Об этом в среду, 16 ноября, сообщила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко.

— Сверхнизкий уровень безработицы в столице — результат планомерной, системной работы, которая ведется в столице сразу по нескольким направлениям. Следует понимать, что таких показателей удалось достичь в крайне непростых экономических условиях, когда наша страна подвергается беспрецедентному внешнему давлению. И в этом контексте решения, применяемые в Москве, показывают особую действенность, — отметила она.

В качестве направлений, по которым ведется работа, Святенко выделила — экономическую и социальную сферы. Помимо этого, парламентарий отметила важность активной позиции столичных властей по отношению к рынку труда, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 7 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о снижении уровня безработицы в городе. Согласно последним данным, число безработных в Москве вышло на минимальные показатели с апреля 2020 года и составляет 0,42 процента. На текущий момент количество безработных в столице составляет 30,6 тысячи человек.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года. Согласно прогнозу, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит 2,8–3,3 процента.