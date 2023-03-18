Скончался последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин умер в возрасте 94 лет. Об этом стало известно в субботу, 18 марта.

По словам дочери экс-военнослужащего, он скончался сегодня ночью, в 01:30, в госпитале. Прощание пройдет в воинском мемориале в Мытищах, сообщает телеканал «Звезда».

Владимир Николаевич родился 22 апреля 1928 года. Проходил обучение в Ульяновском механическом техникуме и Бакинском военно-морском подготовительном училище, после перевелся в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

В 1981 году получил звание Героя Советского Союза, через два года стал адмиралом флота. Чернавин занимал должность замминистра обороны СССР в период с 1985 по 1992 год.

Также в качестве его наград можно выделить орден Александра Невского, орден Мужества, «За морские заслуги», два ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и «Во славу флота российского».