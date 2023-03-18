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Завершен ремонт фасадов павильона «Физкультура и спорт» на ВДНХ

Араз Салехов
Город
Завершен ремонт фасадов павильона «Физкультура и спорт» на ВДНХ
Фото: пресс-служба ВДНХ
Москва, проспект Мира, 119с27 Карта всех событий

Специалисты завершили ремонт фасадов павильона «Физкультура и спорт» на ВДНХ. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На фасадах обновили мраморные панно. Это две гладкие плиты, расположенные слева и справа от главного входа. Мраморные доски украшали стены павильона в начале 1950-х годов, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты привели в порядок башню на крыше павильона. Она находилась в аварийном состоянии. Ее покрыли гипсокартоном, а затем нанесли несколько слоев штукатурки. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, полностью ремонтные работы должны завершиться в 2023 году. Павильон находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 27.

В минувший четверг, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. По его словам, работы будут проходить одновременно в пяти корпусах.

Также стало известно, что до конца нынешнего года городские власти завершат реставрацию и строительство 15 объектов на территории ВДНХ. Планируется завершить работы в павильоне «Мясная промышленность», где будут воссозданы две бетонные скульптуры быков, украшавшие вход еще в 1939 году.

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