Газопровод реконструировали в районе Вешняки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

Специалисты реконструировали газопровод низкого давления в столичном районе Вешняки. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Особенность проведения работ заключалась в том, что в местах открытой прокладки имелись пересечения с различными инженерными сетями, — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он уточнил, что сотрудникам ведомства необходимо было точно измерить расстояние между ними, а после начать работу в местах пересечения всех коммуникаций с газопроводом.

По его словам, специалисты заменили стальную трубу на новую — полиэтиленовую. Ее протяженность составила 1,3 километра. Как сообщает официальный сайт мэра, этот газопровод был проложен еще в 1971 году. Работы проводились на улицах Кетчерской и Старый Гай.

1 марта заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы построили и реконструировали около 145 километров газопроводов в 2022 году. По его словам, в ходе строительства специалисты применяют материалы отечественного производства, в частности стальные и полиэтиленовые трубы, газовую арматуру, газораспределительное оборудование.