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Столичные службы построили и реконструировали около 145 километров газопроводов в 2022 году. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Только за прошлый год построили и реконструировали около 145 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на двух уникальных подводных газопроводах — Гольяновском и Кутузовском, — сказал он.

Заммэра уточнил, что в ходе строительства специалисты применяют материалы отечественного производства — в частности, стальные и полиэтиленовые трубы, газовую арматуру, газораспределительное оборудование. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей, цитирует Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно о начале реконструкции подводного газопровода «Голутвинский» в центре столицы. По словам Бирюкова, при проведении реконструкции применяется новая технология укладки подводных газопроводов.

С начала реализации в 2018 году программы реконструкции подводных газопроводов специалисты привели в порядок восемь дюкеров. Так, работы уже завершены на Автозаводском, Даниловском, Химкинском, Новодевичьем, Тушинском, Рубцовском, Гольяновском и Кутузовском газопроводах.