Овечкин мощным броском шайбы снес шлем вратарю соперника

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мощным броском шайбы снес вратарю соперника шлем. Все произошло во время матча Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в ночь на 18 марта и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Сент-Луиса».

Александр Овечкин совершил свой мощный бросок в третьем периоде матча. Шайба попала в голову голкиперу «Сент-Луиса» Джоэлю Хоферу и сбила с него шлем. Никто не пострадал, но судьям пришлось на некоторое время приостановить игру.

Канадскому вратарю Хоферу сейчас 22 года. В этом спортивном сезоне встреча с «Вашингтоном» стала для него первой. Хофера назвали звездой прошедшего матча с 32 сейвами из 34 бросков. Александр Овечкин отметился голевой передачей, а также выполнил четыре броска, попавших в створ ворот.

Ранее Александра Овечкина признали главной звездой матча НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Тогда «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:3. На счету Овечкина оказались две шайбы и голевая передача. Сейчас в активе Овечкина 815 шайб за время его карьеры в НХЛ, он занимает вторую строчку среди лучших снайперов лиги за всю ее историю.