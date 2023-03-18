В России за сутки выявили 13 009 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 13 009 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1287 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 155 пациентов, отмечается на портале.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собакам на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов, который власти Китая закрыли в Ухане из-за подозрений по поводу того, что он связан со вспышкой инфекции.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».