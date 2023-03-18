Московский зоопарк рассказал о секретном оружии беркута

Фото: Jarkko Järvinen. Flickr, CC BY-SA 2.0

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Московский зоопарк показал кадры с порхающим в небо беркутом. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Величие беркута — все равно что синева неба. Самоочевидный факт. Еще бы — размах крыльев более двух метров, скорость более трехсот километров в час. Сидит, высматривает — и вдруг раз — исчез, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Московский зоопарк

На кадрах видно, как птица упорхнула в небеса, сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Накануне столичный зоосад показал видео с лемурами, которые прыгают по канатам и ухаживают за шерсткой друг друга. На кадрах видно, как лемуры прыгают по канатам и веткам, а также облизывают друг друга.

В минувшую пятницу, 10 марта, генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В период с 10 по 28 марта посетители Московского зоопарка не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.