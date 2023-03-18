Астролог назвала уникальные таланты каждого знака зодиака

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Каждый знак зодиака обладает своим уникальным талантом, который помогает людям добиваться в жизни успехов и становиться счастливыми. О главных способностях каждого представителя зодиакального круга рассказала астролог Евгения Шустина.

По словам специалиста, Близнецы — отличные коммуникаторы, они умеют уговорить кого угодно и добиться своего. Овны отличаются высокой активностью, они любят проявить инициативу и создавать что-то новое. Тельцы — настоящие преобразователи, они интуитивно чувствуют, как нужно действовать, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу.

Львы — ораторы по своей природе. Они умеют говорить настолько красиво и убедительно, что люди обязательно заслушаются. Девы никогда не пропустят важные детали и разберутся в самой запутанной ситуации. Весы всегда видят выгоду для всех сторон и умеют подбирать оптимальные варианты.

Скорпионы склонны трудиться без устали, они не боятся большой ответственности и сложных задач. Стрельцы отличаются мудростью и глубоким пониманием жизненных ситуаций. Козероги отлично выполняют данные им задания и четко следуют правилам. Водолеи — прирожденные генераторы новых идей.

А вот Рыб можно назвать самым творческим знаком зодиака, отметила Шустина. Это люди, которым очень важно все время что-то создавать: они готовы писать стихи и сочинять песни, блистать на сцене или рисовать картины, рассказала эксперт в беседе с «Москва 24».

Ранее астрологи рассказали, что среди всех представителей зодиакального круга можно выделить пять знаков — заядлых шопоголиков. Такие люди могут очень много времени посвятить походам по магазинам, их покупки часто бывают ненужными и неоправданно дорогими.