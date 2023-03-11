Астрологи назвали топ-5 шопоголиков по знаку зодиака

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Среди всех представителей зодиакального круга астрологи выделили пять знаков зодиака, которые считаются заядлыми шопоголиками. Такие люди могут много времени посвятить походам по магазинам. Они с легкостью расстаются со своими деньгами, порой совершая совсем ненужные покупки и тратя на них крупные суммы денег.

Ракам важно совершать только выгодные покупки. Это может быть что-то, что нужно для строительства или ремонта. Также они не против обновить свой гардероб и прикупить для себя много новых вещичек. Такие люди не привыкли мелочиться, поэтому они очень много трудятся, чтобы потом ни в чем себе не отказывать. Людям этого знака зодиака не всегда хватает терпения, поэтому в большинстве случаев они сначала действуют, а уже потом начинают думать. Все это сказывается на их покупательском поведении. Их можно назвать самыми заядлыми шопоголиками.

Отправляясь в магазин за какой-то вещицей, Тельцы таким образом повышают себе настроение. Покупка новой вещи или обуви для них сравнима с настоящим лекарством, даже если обновка кому-то покажется ненужной. Никто и ничто не сможет переубедить их в обратном. Если они видят какую-то скидку или попадают на распродажу, то сразу же бросаются туда. Они готовы тратить крупные суммы денег, лишь бы порадовать себя, своих близких или друзей.

Рыбы очень податливы, они часто попадаются на уловки маркетологов и опытных продавцов. Их внимание привлекают разные акции, суперпредложения, скидки и распродажи. Если они увидят акцию для какого-то товара, то купят его, не задумываясь. Именно поэтому людям данного знака зодиака желательно ходить по магазинам в сопровождении какого-то человека, который мог бы их своевременно останавливать. При этом когда Рыбы в очередной раз потратят большую сумму денег, они начинают винить себя за расточительство.

Если Водолеям пришла в голову какая-то идея, они тут же побегут в магазин и совершат много покупок. Например, если они решат посадить на своей даче цветы, то детально изучат все тонкости, а уже через некоторое время их дача станет настоящим сказочным местом, где будут расти не только цветы, но и много чего другого. Они готовы тратить на свои идеи крупные суммы денег, забывая о чувстве меры. Шопинг приносит им не только радость и удовольствие, но и делает их по-настоящему счастливыми.

Для Весов шопинг является своего рода психотерапией. Как только в их жизни появляются какие-то проблемы и трудности, они сразу же отправляются за покупками. Даже если они приобретут какую-то совсем ненужную вещь, она все равно повысит им настроение. Люди этого знака любят тратиться на новый декор для своего интерьера. Для этих целей они не пожалеют даже последних средств. Также они любят совершать дорогостоящие подарки для близких людей, сообщает издание Rsute.

Астрологи сообщили, что трем знакам зодиака придется стать осторожнее по отношению к финансам в марте.