Астрологи рассказали, кому в марте нужно внимательнее относиться к деньгам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Астрологи сообщили, что трем знакам зодиака придется стать осторожнее по отношению к финансам в марте.

Так, Близнецам не следует в марте делать крупные покупки. Дорогостоящая вещь не оправдает своей цены, и с ней будет связано множество проблем. Лучше отложить все покупки на апрель, который станет для Близнецов более благоприятным месяцем.

У Раков в марте высок шанс попасть на уловки мошенников и аферистов. Астрологи посоветовали этому представителю зодиакального круга бдительно относиться ко всей поступающей информации, которая связана с деньгами или кредитами.

А вот Рыбам в первый весенний месяц стоит присмотреть за кошельками и кардхолдерами. Звезды говорят, что есть риск потерять крупную сумму наличными или банковскую карту, на которой находятся все накопления. Также ее могут украсть в общественном месте, поэтому кошелек нужно прятать надежнее, сообщает «Московский комсомолец».

Март 2023 года окажется на редкость насыщенным и захватывающим месяцем. Если вы твердо знаете, чего хотите от жизни, то с приходом весны сможете добиться поставленных целей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко. Она сообщила подробный гороскоп для всех знаков зодиака на март.