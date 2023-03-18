Пожилые медведи Московского зоопарка Роза и Аладдина выходят из зимней спячки

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Пожилые обитатели Московского зоопарка — медведи Роза и Аладдин — постепенно выходят из зимней спячки. Уже совсем скоро они выйдут на свежий воздух, и посетители смогут вновь наблюдать за их поведением, рассказала в субботу, 18 марта, генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, эта зима для животных выдалась непростой, сон медведей был прерывистым. Роза и Аладдин иногда пробуждались, в это время их подкармливали сотрудники зоопарка.

Дело в том, что погода в зимние месяцы была относительно теплой, тревожила медведей и их новая соседка из Краснодарского края — гималайская медведица Бабуля. Ее подселили в павильон к Розе и Аладдину, потому что там есть все необходимые условия для нужд этого вида, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Присутствие Бабули не помешало Розе и Аладдину спать, хотя они, безусловно, восприняли ее с некоторой осторожностью, которая, впрочем, сменяется простым интересом. В перспективе зоологи даже рассматривают возможность выпускать Бабулю и Алладина вместе, так как оба медведя достаточно спокойные по характеру, — рассказала Светлана Акулова.

Сейчас для бурой медведицы Розы и гималайского медведя Аладдина настало время пробуждения. Пока они не едят и не пьют, но уже начали активно ворочаться. Зоологи занимаются подготовкой вольеров: там нужно расчистить снег, поменять мульчу, проверить конструкции. Окончательно медведи проснутся, когда на улице будет не менее пяти градусов тепла.

Ранее Московский зоопарк показал кадры с улетающим в небо беркутом. Специалисты рассказали, что эти величественные птицы могут развивать скорость более трехсот километров в час, а размах их крыльев составляет свыше двух метров.