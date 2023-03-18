ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают воссоединение с Крымом

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Абсолютное большинство россиян считают верным решение о возвращении Крыма в состав России, около половины жителей страны гордятся воссоединением с полуостровом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что решение вернуть Крым в состав РФ абсолютно правильное, заявили 86 процентов всех опрошенных. 53 процента респондентов обратили внимание, что полуостров — это исконно русская земля, 9 процентов отметили результаты референдума и желание крымчан, еще 6 процентов указали на национальную принадлежность крымского населения.

Больше половины респондентов — 56 процентов — испытывают чувство гордости, когда слышат об историческом воссоединении Крыма с Россией. 14 процентов остались в восхищении от подобных событий, и только 5 процентов признались, что принятие Крыма в РФ вызвало у них негативные эмоции, говорится на официальном сайте ВЦИОМ.

Около 71 процента россиян считают, что присоединение Крыма принесло нашей стране большую пользу. 76 процентов опрошенных уверены, что полуостров начал развиваться гораздо успешнее, чем это было при Украине. Одним из главных масштабных проектов, который вспомнили участники опроса, стало строительство Крымского моста.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 14 марта 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что рейтинг доверия российскому президенту Владимиру Путину достиг почти 80 процентов. Еще 62,7 процента респондентов заявили о том, что одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина. В целом к решениям правительства с доверием относятся 51,7 процента граждан.