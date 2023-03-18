«Тепло и дожди»: метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

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Температура на следующей неделе в столице превысит климатическую норму. Это одна из причин, по которой снежный покров в Москве начнет сходить еще активнее. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в начале следующей недели погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления.

— Осадков в этот период не ожидается, ночи будут морозными — минус 6–8 градусов. Днем температура будет повышаться, — подчеркнула Позднякова.

По прогнозу специалиста, в понедельник, 20 марта, в Москве будет плюс 5–7 градусов. Во вторник и среду, 21 и 22 марта, произойдет повышение температуры за счет того, что ночи станут менее ясными. Погода будет более облачной, не исключено, что местами пройдут небольшие осадки.

Среднесуточные температуры на неделе ожидаются выше климатической нормы, отметила синоптик. Не исключено, что к концу недели дневная температура составит 8–9 градусов тепла. Ночи в конце недели тоже будут относительно теплыми. В этот период также возможны небольшие дожди.

По ряду причин снежный покров на неделе будет активно таять, предупредила метеоролог.

— В начале недели ветер будет сохранять северное направление, а потом сменится на юго-восточный, затем — на юго-западный. Смена направления ветра как раз и приведет к тому, что температура начнет постепенно повышаться. Сначала высота снежного покрова будет уменьшаться при солнечной погоде за счет ветра, а потом снег будет таять более интенсивно за счет тепла и дождей, — объяснила Позднякова.

Атмосферное давление на неделе будет постепенно снижаться. Так, если в понедельник, 20 марта, оно составит 751 миллиметр ртутного столба, то к четвергу, 23 марта, постепенно снизится до 740, добавила специалист.