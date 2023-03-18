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Сослуживец рассказал о героическом поступке командира штурмовиков с позывным Кубань

Ирэна Колесова
Общество
Сослуживец рассказал о героическом поступке командира штурмовиков с позывным Кубань
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Командир штурмовиков Западного военного округа Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб, когда прикрывал отход своей группы с раненым бойцом. Сослуживец Мальцева поделился тем, как их группа три дня вела штурмовые действия по захвату и удержанию опорных пунктов противника.

— Подошли к очередному «опорнику», группа из пяти человек. Лоу (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево, — рассказал штурмовик с позывным Карлсон.

Сослуживец отметил, что Мальцев прикрывал всю группу и делал все, чтобы отвлечь внимание только на себя. Он приказал прервать перестрелку и бросить силы на помощь раненому бойцу. В какой-то момент стрельба возобновилась, и связь с Мальцевым прервалась, передает РИА Новости рассказ военного.

Собеседник агентства добавил, что получил боевое крещение благодаря Мальцеву. Именно Кубань помог ему пройти первый бой и поддержал в трудную минуту. Мальцев выдержал три дня в окопах без перерыва и успевал отвечать за своих бойцов круглосуточно.

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