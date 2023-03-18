Сослуживец рассказал о героическом поступке командира штурмовиков с позывным Кубань

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Командир штурмовиков Западного военного округа Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб, когда прикрывал отход своей группы с раненым бойцом. Сослуживец Мальцева поделился тем, как их группа три дня вела штурмовые действия по захвату и удержанию опорных пунктов противника.

— Подошли к очередному «опорнику», группа из пяти человек. Лоу (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево, — рассказал штурмовик с позывным Карлсон.

Сослуживец отметил, что Мальцев прикрывал всю группу и делал все, чтобы отвлечь внимание только на себя. Он приказал прервать перестрелку и бросить силы на помощь раненому бойцу. В какой-то момент стрельба возобновилась, и связь с Мальцевым прервалась, передает РИА Новости рассказ военного.

Собеседник агентства добавил, что получил боевое крещение благодаря Мальцеву. Именно Кубань помог ему пройти первый бой и поддержал в трудную минуту. Мальцев выдержал три дня в окопах без перерыва и успевал отвечать за своих бойцов круглосуточно.

5 марта отмечалась годовщина легендарной операции по спасению арктического рейса на пароходе «Челюскин», который застрял во льдах. Экипаж смог спасти семерых летчиков, позже они стали первыми героями Советского Союза. Одним из них был Анатолий Ляпидевский. «Вечерняя Москва» поговорила с его сыном Робертом Ляпидевским.