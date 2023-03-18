Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции участков улиц Ахматовой и Чуковского

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой Карта всех событий

Специалисты реконструируют участки улиц Анны Ахматовой и Корнея в рамках этапа формирования транспортно-пересадочного узла на базе станции метро «Рассказовка» Солнцевской линии метро. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках этапа запланировано проведение реконструкции двух участков улицы Анны Ахматовой, участка улицы Корнея Чуковского, подъездной дороги к многофункциональному торговому центру, а также обособленной правоповоротной полосы на перекрестке с круговым движением, — сказал он.

По его словам, в общей сложности работы затронут порядка 1100 метров проезжей части. В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что вдоль дорожных объектов свыше шести тысяч квадратных метров тротуаров будет замощено гранитной плиткой.

Накануне Бочкарев рассказал о строительстве логистических объектов в составе ТПУ «Бирюлево — Пассажирская 2». Сам ТПУ расположен в Востряковском проезде.

Также стало известно о завершении создания ТПУ «Нижегородская». В составе вышеназванного ТПУ специалисты возвели объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания.