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Захарова призвала снять санкции с России для урегулирования конфликта на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова призвала снять санкции с России для урегулирования конфликта на Украине
Фото: МИД РФ

Россия готова к предложениям Украины и стран Запада по дипломатическому урегулированию текущего конфликта, однако добиться этого можно, лишь сняв все ограничительные меры и иски в международных инстанциях со страны. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы, — сказала дипломат о плане президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Предложенная Зеленским «формула мира» не имеет отношения к достижению мира на Украине, добавила она. Основная цель этого плана прежде всего заключается в достижении «капитуляции России», цитирует Захарову официальный сайт МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце февраля выразил мнение, что украинскому руководству необходимо заключить мир с Россией в кратчайшие сроки.

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