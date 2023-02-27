Лукашенко предложил Украине заключить мир с Россией «прямо сейчас»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украине необходимо заключить мир с Россией в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 27 февраля.

— Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий. Надо договариваться с украинскими военными. Володя Зеленский неплохой человек, но очень неопытный. Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними, — заявил он.

По мнению президента Белоруссии, сейчас сложился идеальный момент для прекращения конфликта. Позднее, когда экономика России полностью перейдет на военные рельсы, сделать это будет сложнее, передает БЕЛТА.

23 февраля Александр Лукашенко заявил, что мирное предложение Китая по урегулированию конфликта на Украине необходимо услышать. В противном случае, по его мнению, могут быть серьезные последствия.

Западные политики в свою очередь публично критикуют мирный план Китая. Почему это происходит, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.