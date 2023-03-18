Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым

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В Херсонской области убрали временные затворы в русле Северо-Крымского канала, туда уже начала поступать вода. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель главы Госкомводхоза Республики Крым Альберт Кангиев.

— Временные затворы убраны, вода наполняет русло канала. Спустя время она дойдет до полуострова, и в апреле мы планируем подавать воду в Крым, — сказал Кангиев.

Он отметил, что в апреле планируется наладить подачу воды на полуостров. Северо-Крымский канал в Херсонской области и в Крыму перекрывается осенью и зимой. Из него отводят воду, чтобы провести ремонтные работы, передает РИА Новости.

Возобновление работы Северо-Крымского канала может позволить раз и навсегда разрешить проблему дефицита воды в регионе, заявлял глава Республики Крым Сергей Аксенов. Разблокировать этот канал российским военнослужащим удалось в ходе специальной военной операции весной 2022 года.