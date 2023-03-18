Семь перехватывающих парковок открыли у ряда станций метро в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Замоскворецкая линия, метро Ховрино Карта всех событий

В Москве открылись семь дополнительных перехватывающих парковок — благодаря этому в городе появились 657 новых машино-мест. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы обустраиваем перехватывающие парковки возле станций, отдаленных от центра. Оставить машину на них можно бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Новые парковки появились у станций метро «Ховрино», «Чертановская», «Юго-Восточная», «Перово» и «Беляево», а возле «Выхино» и «Бабушкинской» их стало несколько.

Отмечается, что у метро «Беляево» было добавлено 40 абонементных парковочных мест, чтобы местные жители смогли оставлять свои автомобили и не беспокоиться о поиске стоянки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Более 45 тысяч водителей за полгода воспользовались функцией изменения времени начала парковки в Москве. Такая услуга поможет автомобилисту легко исправить ошибку, допущенную при оплате парковки, и избежать нарушения.