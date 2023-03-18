Ряд трамваев задерживаются на Варшавском шоссе по техническим причинам

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Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе в районе остановки «Стадион Труд» по техническим причинам задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 18 марта.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

За январь и февраль трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях.

Происшествия на путях способны локально остановить работу сразу нескольких маршрутов. Так, 70 столкновений с трамваем по неосторожности водителей привели к задержке движения на пять часов.