Минобороны: Армия России ликвидировала на двух направлениях до 200 бойцов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия за минувшие сутки уничтожила на Купянском направлении до 60 военнослужащих личного состава ВСУ. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики, — сказал генерал.

Помимо этого, он добавил, что на данном участке были уничтожены три автомобиля противника. Подразделения Вооруженных сил России также ликвидировали на Донецком направлении около 120 бойцов противника, а также две машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и гаубицу Д-30, передает официальный Telegram-канал Минобороны.

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