Астролог Глоба назвала знак зодиака, который небывало разбогатеет в марте

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому март сулит небывалый материальный успех. По ее словам, Раки в ближайшие две недели могут успеть по-настоящему озолотиться.

— Вложения в проекты принесут успех, Раки приумножат капитал. Это период укрепления авторитета. Поездки в середине месяца будут довольно успешными, — сказала она.

Глоба рассказала, что именно Ракам сейчас нужно активнее реализовывать личные планы и амбиции. Причем, по ее мнению, разбогатеть получится буквально из воздуха.

Примечательно, что источник обогащения может найтись далеко от дома: впору задуматься о приобретении загородного дома или о новой работе, рассказала астролог на своем YouTube-канале.

Астрологи считают, что каждый знак зодиака обладает своими уникальными талантами, которые помогают людям реализовываться в жизни. Например, у Близнецов это умение отлично строить отношения с людьми, у Львов — искусство ораторства, а Скорпионы — настоящие трудяги и ответственные руководители.