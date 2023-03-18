Прокуратура взяла на контроль проверку по факту поджога вольера с пумой в Одинцове

Фото: Пресс-служба Госдумы

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует доследственную проверку по факту поджога хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Одинцове, в результате которого погибла пума. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По предварительным данным, ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неизвестные злоумышленники подожгли хозяйственную постройку, в которой находилось дикое животное.

В настоящее время профильные специалисты ведут установление всех обстоятельств данного происшествия, резюмировала Короткова.

В подмосковном городском округе Одинцово прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе, сообщила Короткова 13 марта.

По ее словам, питомник был организован на участке для индивидуального жилищного строительства, и специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.