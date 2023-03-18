Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 90-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей столкнулись несколько автомобилей. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла накануне на внутренней стороне 12-го километра МКАД. Там столкнулись несколько автомобилей.