«И так очевидно»: Самойлова призналась, что не живет вместе с Джиганом

Фото: vk/samoylovaoxxana

Подтвердились тревожные слухи, из-за которых переживали многие поклонники Джигана и его жены Оксаны Самойловой.

О проблемах в их отношениях говорили давно, да и совместных фотографий у знаменитостей в последнее время не было. Но чета упорно игнорировала любые вопросы на эту тему. Теперь же Самойлова подтвердила: они с супругом больше не живут вместе.

— Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно, — написала Самойлова в ответ на вопрос подписчиков в социальной сети.

Она подчеркнула, что подробностей рассказывать пока не может — эта история касается не только ее одной. Однако Самойлова добавила, что рано или поздно правда все равно всплывет, хочется ей этого или нет.

Переломным в отношениях Самойловой и Джигана стал 2020 год. Тогда рэпер позволял себе гулять с девушками по клубам, делал странные заявления во время прямых эфиров, допускал нецензурную брань при маленьких детях.

На какое-то время после этого в звездной семье все наладилось, но потом ситуация вновь начала тревожить поклонников. Хотя последние заявления Джигана, которые он делал буквально в январе, давали надежду на лучшее. Рэп-исполнитель говорил, что мечтает завести с Самойловой пятого ребенка и сетовал, что его супруга этой идеей не горит.