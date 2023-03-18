Объявлено расписание полуфинальных матчей Кубка России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский футбольный союз (РФС) объявил расписание полуфинальных матчей Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В «Пути РПЛ» команды проведут ответные матчи. Так, 4 апреля в 17:00 по московскому времени сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак».

На следующий день в 19:30 ЦСКА встретится с самарскими «Крыльями Советов». Первые встречи команд завершились вничью со счетом 1:1 и 2:2 соответственно.

В первом полуфинальном этапе «Пути регионов» проведут матчи «Динамо» и «Акрон», а также «Краснодар» и «Ростов». Команды из Москвы и Тольятти сыграют 4 апреля в 19:30, южные клубы встретятся 6 апреля в 20:00, говорится на официальном сайте РФС.

Известны и пары 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

В полуфинале сыграют: победители пар «Реал» — «Челси» и «Манчестер Сити» — «Бавария», победители пар «Интер» — «Бенфика» и «Милан» — «Наполи».