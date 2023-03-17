«Сити» против «Баварии»: стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В пятницу, 17 марта, прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Между собой сыграют:

«Реал», Мадрид — «Челси», Лондон;

«Интер», Милан — «Бенфика», Лиссабон;

«Манчестер Сити», Манчестер — «Бавария», Мюнхен;

«Милан», Милан — «Наполи», Неаполь.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. В 1/2 финала сыграют: победители пар «Реал» — «Челси» и «Манчестер Сити» — «Бавария», победители пар «Интер» — «Бенфика» и «Милан» — «Наполи».

14 марта Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новый формат проведения чемпионата мира — 2026, в котором впервые примут участие 48 сборных. Решение было принято на конгрессе ФИФА, который прошел в столице Руанды Кигали. Так, 48 участников финальной стадии разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

Питерский футбольный клуб «Зенит» и столичное «Динамо» в среду, 15 марта, встретились в четвертьфинальном матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов. Игра проходила на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой московской команды в серии пенальти.