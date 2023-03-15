ФК «Динамо» обыграл «Зенит» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Питерский футбольный клуб «Зенит» и столичное «Динамо» в среду, 15 марта, встретились в четвертьфинальном матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов. Игра проходила на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой московской команды в серии пенальти.

«Динамо» вышло вперед на первых секундах матча после автогола вратаря «Зенита» Александра Васютина. На 36-й минуте полузащитник петербургского клуба Зелимхан Бакаев сравнял счет. Матч перетек в серию пенальти, где сильнее оказалась команда из Москвы.

15 марта клубы ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре. Матч завершился со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Хесус Медина и Федор Чалов. У хозяев отличились Владимир Сычевой и Дмитрий Цыпченко.

11 марта московский «Спартак» победил воронежский «Факел» и приблизился к петербургскому «Зениту» в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Встреча клубов состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена».