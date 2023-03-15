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ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом матче полуфинала Кубка России

Евгений Белоусов
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом матче полуфинала Кубка России
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Клубы ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре в среду, 15 марта.

Матч завершился со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Хесус Медина и Федор Чалов. У хозяев отличились Владимир Сычевой и Дмитрий Цыпченко.

Кроме того, в составе ЦСКА на замену вышел защитник Игорь Дивеев, для которого этот матч стал первым с сентября прошлого года.

В этот же день футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:0 разгромил грозненский «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Ворота соперников поразили Мозес Кобнан и Никита Кривцов, оформивший дубль.

11 марта московский «Спартак» победил воронежский «Факел» и приблизился к петербургскому «Зениту» в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Встреча клубов состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена».

Также игроки футбольного клуба «Краснодар» одержали победу над столичным «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Динамовцы вышли вперед на 19-й минуте встречи после гола нападающего Константина Тюкавина.

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