«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

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Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:0 разгромил грозненский «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Матч состоялся в среду, 15 марта.

Ворота соперников поразили Мозес Кобнан и Никита Кривцов, оформивший дубль.

Следует отметить, что с 39-й минуты матча хозяева играли вдесятером. Это связано с тем, что хавбек Артем Тимофеев получил красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

11 марта московский «Спартак» победил воронежский «Факел» и приблизился к петербургскому «Зениту» в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Встреча клубов состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена».

В 2022 году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.