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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

Евгений Жуков
Спорт
«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ
Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Игроки столичного футбольного клуба «Спартак» и екатеринбургского «Урала» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся на домашнем стадионе красно-белых в субботу, 4 марта.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Сам матч завершился со счетом 2:2. В составе екатеринбургской команды голами отличились Рай Влут и Эрик Бикфалви. В «Спартаке» дубль оформил Руслан Литвинов.

Также в начале первого тайма травму получил защитник московской команды Никита Чернов. На 15-й минуте его заменил Павел Маслов.

27 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» и сумел выйти в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 4:2. В составе столичной команды голами отличились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

13 февраля футбольный клуб продлил контракт с испанским тренером Гильермо Абаскалем. Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. Абаскаль возглавил красно-белых в июле 2022 года.

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