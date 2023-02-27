«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичный «Спартак» обыграл «Локомотив» и сумел выйти в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу. Ответный матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в понедельник, 27 февраля.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых. В составе «Спартака» голами отличились Михаил Игнатов (на 15-й минуте), Роман Зобнин (на 56-й), Кристофер Мартинс (на 81-й) и Квинси Промес.

В составе гостей дубль оформил Антон Миранчук — 17-я и 83-я минуты встречи.

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. За время профессиональной карьеры Жирков успел выступить в таких клубах, как тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

В прошлом году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований.

«Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.