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«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

Евгений Жуков
Спорт
«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Игроки футбольного клуба «Краснодар» одержали победу над столичным «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу, 11 марта, в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1.

Динамовцы вышли вперед на 19-й минуте встречи после гола нападающего Константина Тюкавина. «Краснодар» ответил на это дублем в исполнении бразильского футболиста Кади Боржеса, а также мячом Никиты Кривцова.

Благодаря этой победе «Краснодар» прервал четырехматчевую серию без единой победы в чемпионате России. В свою очередь «Динамо» потерпело второе поражение в восьми последних матчах в РПЛ.

В этот же день московский «Спартак» победил воронежский «Факел» и приблизился к петербургскому «Зениту» в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Встреча клубов состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена».

27 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» и сумел выйти в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 4:2. В составе столичной команды голами отличились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

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