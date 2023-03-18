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Подросток взорвал горелку Вечного огня в Можайске порошковым огнетушителем

Евгений Жуков
Происшествия
Подросток взорвал горелку Вечного огня в Можайске порошковым огнетушителем
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В подмосковном городе Можайске подросток 2011 года рождения взорвал горелку Вечного огня с помощью порошкового огнетушителя. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Прибывшими полицейскими установлено, что в горелочном устройстве находился корпус от порошкового огнетушителя. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен правонарушитель, — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что подросток уже был поставлен на профилактический учет в полицию. В отношении его матери был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», передает агентство городских новостей «Москва».

Похожий случай произошел в конце 2022 года, когда две девушки 15 и 17 лет прикурили от Вечного огня в Анапе, засняв это на видео и выложив в интернет.

Уточняется, что на видео снимающая ролик девушка подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.

Вскоре после публикации ролика глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту осквернения мемориала уголовное дело.

Подмосковье Вечный огонь МВД Подростки
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