Девушки-подростки осквернили Вечный огонь в Анапе

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Две девушки 15 и 17 лет прикурили от Вечного огня в Анапе, засняв это на видео и выложив в интернет. Теперь в отношении малолетних осквернительниц возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

— В ходе проверки прокуратурой края будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на видео снимающая ролик девушка подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.

Вскоре после публикации ролика глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту осквернения мемориала уголовное дело.

В июне неизвестный в Орехово-Зуеве повредил венок на мемориале воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и скинул его на Вечный огонь. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника.

Кроме того, весной этого года двое вандалов разгромили и осквернили святые места в Нижегородской области.