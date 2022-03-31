Двое вандалов разгромили и осквернили святые места в Нижегородской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вандалы разгромили часовню и сожгли купель на святом источнике под Нижним Новгородом. Об этом сообщается в четверг, 31 марта, в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел 29 марта на святом источнике Пафнутия Балахнинского в поселке Большое Козино (Нижегородская область — прим. «ВМ»).

Двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернили два святых места. Они сожгли дотла купель, а затем зашли в часовню.

— Там уже дебоширы, распивая водку из кувшина для омовений, разгромили алтарь и подожгли иконы, — говорится в сообщении.

Позже оба вандала были задержаны, в их мобильных телефонах оказалось множество фото и видео с того вечера. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Кроме того, МВД опубликовало кадры их допроса, на которых задержанные подробно рассказывают, как взяли алкогольные напитки, пошли в лес, после чего пришли в часовню и устроили там пожар.

Видео: SHOT

—Просто были пьяные, — пояснил один из задержанных причины такого поступка.

Второй парень заявил, что больше никогда не будет употреблять алкоголь. Оба парня признали вину и раскаиваются в содеянном.

Ранее 31 марта стало известно, что неизвестные нарисовали фашистские символы на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье.