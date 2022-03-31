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Неизвестные нарисовали фашистские символы на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестные нарисовали фашистские символы на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье
Фото: СК РФ

Памятник павшим в Великой Отечественной войне танкистам осквернили вандалы в городском округе Серпухов. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что на памятном знаке — танке Т-34, расположенном в деревне Калинино, — нанесена фашистская свастика при помощи аэрозольной краски.

— В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, совершивших противоправное деяние, — добавила Петрова.

Позже руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заявила, что организована соответствующая проверка.

Затем подключился и Следственный комитет. Так, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила «ВМ», что по факту осквернения памятника в деревне Калинино возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

— В настоящее время следователем проводится осмотр места преступления. Осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к осквернению памятника, — заключила Врадий.

27 марта стало известно, что СК России возбудил второе уголовное дело в отношении предпринимателя по факту осквернения памятника ветеранам в Пущине. 26 марта неизвестный облил красной краской памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном городе.

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