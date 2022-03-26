Неизвестный облил краской памятник воинам-интернационалистам в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неизвестный облил красной краской памятник воинам-интернационалистам в подмосковном Пущине. Об этом «ВМ» сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова в субботу, 26 марта.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, причастного к совершению противоправного деяния, — сказала представитель ведомства.

Поводом для расследования, как уточняется, стало сообщение от местной жительницы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», заключила Петрова.

15 февраля неизвестные изрисовали памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби» в центре Москвы. В полицию обратился мужчина, увидевший на памятнике надписи краской.

Объект расположен на Садовой-Спасской улице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.